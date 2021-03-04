В Омске на набережной Оми рядом с Комсомольским мостом посадят 70 новых деревьев

На набережной в этом году появятся более 70 новых деревьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Недавно стало известно, что на участке набережной Оми рядом с Комсомольским мостом комиссия по сносу и восстановлению зеленых насаждений одобрила вырубку более 200 деревьев. Это было связано со строительством новой дороги на улице Чехова и дальнейшим благоустройством прилегающих территорий.

- Правая часть берега пришла в упадок и заросла дикой растительностью, а элементы благоустройства на данном участке и вовсе отсутствовали. Спуск к воде долгое время оставался без «присмотра» и самостоятельно зарос ясенелистным кленом. Это растение как сорняк заселяет пустынные места, образуя беспорядочные, непроходимые заросли. Большинство произрастающих деревьев на данном участке берега реки уже достигли своего предельного возраста и стали аварийными из-за опасного наклона и наличия повреждений ствола, отметили пресс-службе администрации.

В этом году на участке ближе к мосу, где все еще продолжаются работы по реконструкции набережной, посадят 70 новых деревьев, что будет с участком, где деревья только собираются вырубать, пока не известно. По информации администрации, на набережной появятся белые и ломкие ивы, клены, миндаль, рябину, сирень, черемуху, шиповник, яблони, ясень, дерены. Также склоны засеят газонной травой, также как это было на участках набережной, отремонтированных ранее.