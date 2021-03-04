«А у нас бассейн»: В Омске затопило подвал жилого дома

Вода полностью затопила подвал и выливается на тротуар. Фото: скриншот с видео

Этой зимой многие омичи жалуются на проблемы с трубами. Где-то подтапливает дома, где-то прямо посреди улицы разливаются огромные лужи. С очередной жалобой в соцсетях опубликовал пост омич. Он прикрепил видео, на котором видно, что из подвала многоквартирного дома вытекает вода. Дом относительно новый, поэтому подвал там высокий, но его успело затопить полностью.

- Теперь у нас есть бассейн, - иронично отмечает автор видео.

Адреса он не назвал, но в посте объяснил, что воды в доме не было с вечера 3 марта. Тогда звонки в коммунальные службы ничего не дали, а утром обнаружили полностью заполненный водой подвал. На видео видно, что работники коммунальных служб готовятся откачивать воду, но пока порыв не устранили.