Профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности!

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности. В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Сотрудники МЧС России продолжают профилактические рейды по проверке соблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе и многоквартирных жилых домах. Профилактические рейды проводятся совместно с сотрудниками газовых служб, волонтерами – добровольцами.

Основной целью этой деятельности является профилактика пожаров в жилом секторе и пропаганда соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе рейдов специалисты обращают внимание хозяев домов на состояние электропроводки и безопасную эксплуатацию электрооборудования, рассказывают о недопущении перегрузки электросетей и своевременной замене ветхой электропроводки. В обязательном порядке всем жителям вручают памятки по соблюдению мер пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами экстренных служб спасения. В отсутствие хозяев такие памятки оставляют в почтовых ящиках.

Более того, сотрудники МЧС не оказывают платных услуг и не предлагают к реализации товары, в том числе огнетушители и автономные пожарные извещатели.

Во избежание пожаров и гибели людей соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите свои жилища! Будьте осторожны с огнем!

Территориальный отдел НД и ПР по Центральному АО г. Омска

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области