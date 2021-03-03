План эвакуации при пожаре, что это и зачем он нужен?

План эвакуации при пожаре - это документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, определены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении чрезвычайной ситуации. План эвакуации, знаки безопасности и указатели направления позволяют принять необходимые меры при эвакуации людей с мест массового скопления при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Планы эвакуации необходимы для:

- обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной эвакуации;

- привлечения внимания к путям эвакуации, первичным средствам пожаротушения и самоспасения, а также ориентации людей, находящихся в здании, сооружении или объекте (в общежитиях, гостиницах, больницах, офисах, торговых и развлекательных центрах и т.п.), в случае возникновения чрезвычайной ситуации для обеспечения организованной эвакуации и спасения людей;

- проведения аварийно–спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации.

Важно: Наличие планов эвакуации людей при пожаре – это требование постановления Правительства от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». Согласно п. 5 Правил противопожарного режима в РФ руководители предприятий/организаций должны обеспечить ими все подведомственные здания/сооружения, кроме многоквартирных домов, с постоянным нахождением/проживанием – от 50 человек или больше 10 постоянных рабочих мест на этаже.

Требования к разработке планов эвакуации предусмотрены ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

Территориальный отдел НД и ПР по Центральному АО г. Омска

УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области