Омский врач, бравший деньги за бесплатные операции для детей, отделался штрафом

Врача-вымогателя оштрафовали на 120 тысяч. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении заведующего хирургическим отделением БУЗОО «ГДКБ № 3» Сергея Игнатчика.

– По данным следствия, в 2018-2019 годах обвиняемый получил от законных представителей несовершеннолетних пациентов денежные средства за проведение детям операций, которые по закону должны были быть проведены на бесплатной основе, а также за более короткие сроки проведения операций, – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Общая сумма незаконного вознаграждения составила почти 180 тысяч рублей. Денежные средства переводились потерпевшими дистанционно на счет обвиняемого в банке, привязанный к номеру его телефона. Вину в совершении преступления обвиняемый не признал, но полностью возместил всем потерпевшим ущерб.

Медика судили за мелкое взяточничество по 35 эпизодам. В итоге по одному случаю оправдали.

– Приговором суда заведующий хирургическим отделением оправдан в совершении одного вменяемого ему преступления и признан виновным в совершении 34 преступлений (получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей), по 11 данным преступлениям освобожден от наказания в связи с истечением срока давности, – уточнили в Советском райсуде, где рассматривали это дело.

По совокупности остальных преступлений Игнатчику путем сложения наказаний назначили штраф в 120 тысяч рублей с лишением права занимать административные должности сроком на 2 года.