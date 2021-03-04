Омич ищет троллейбус, скрывшийся с места аварии

Судя по фото, авария и правда оказалась не серьезной. У легковушки остались только царапины. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске произошла несерьезная авария с участием легковушки и троллейбуса. Об этом рассказал владелец личного транспорта в соцсетях. Пользователь написал, что ДТП случилось 3 марта на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от парка имени 30-летия ВЛКСМ.

- Приблизительно в 11.00-11.30 водитель троллейбуса двигался в правам крайнем ряду в направлении Московки,выехал в среднюю полосу и притер машину и с места ДТП скрылся (возможно, учитывая габариты, не заметил сам этого). Вызвали ДПС,составили протолок. Виновника придется искать своими силами. Возможно кто-то запомнил бортовой номер троллейбуса. Подскажите, куда обратиться, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения на домах, - написал в своем посте омич.

Как отмечают в комментариях, на этом участке ходит не так много троллейбусов. И если известно время и место происшествия, то при обращении в депо найти виновника аварии не составит труда.