«Почему мы такие злые и водку пьющие?»: Полежаев снова высказался об омичах

ФОТО: Фонд "Духовное наследие".

Опубликовано большое интервью экс-губернатора Леонида Полежаева на сайте возглавляемого им Фонда "Духовное наследие". В нем он пустился в рассуждения о религии для России. Высказался политик и о своем видении общества.

- Религия для России — это идеологический стержень, вокруг которого вращалась вся социально экономическая и культурная жизнь нашей страны, это была её духовное начало, и мы этот стержень выдрали, а потом себе задаем вопрос, а почему это мы сейчас такие: злые, бездуховные, водку пьющие без конца, не верящие ни во что? - задался вопросом Полежаев. - Да потому! Без бога жить можно, умирать без бога нельзя. И все просят на смертном одре помощи бога, даже те, кто не верит в него до конца. Поэтому я не фундаменталист, не фанатик верующий: я просто понимаю роль символов религии, как и роль книги, в духовной жизни общества.