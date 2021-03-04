В Омске больше суток ищут 14-летнюю школьницу

От девочки нет никаких весте со вторника. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне в соцсетях появилось сообщение о поисках 14-летней Лизы Шульпиной. Активисты поискового отряда "Доброспас" сообщили, что девочка ушла из дома на улице Аврорская 2 марта в 12:00. Она должна была отправиться в школу, СОШ №93, но там девочку не дождались.

В момент ухода Лиза была одета в короткую черную шубу с капюшоном, черные брюки, с собой был розовый рюкзак.

В поисках также принимает участие полиция. До сих пор о месте нахождения Лизы нет никакой информации. Если вы видели девочку или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или по телефонам 8-999-470-10-08 и 8-999-453-77-10