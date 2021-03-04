Стало известно, когда в Омске потеплеет до нуля градусов

Весна уже близко. Фото: Алексей ФОКИН

Весна не за горами. Синоптики обещают, что в дневное время в Омской области уже начнется оттепель. А вот по ночам еще возможны резкие перепады температуры и серьезные морозы.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 4 марта, днем воздух на улице прогреется до -3…+2 градусов. При этом местами возможны метели с сильным ветром порывами до 18 м/с.

В пятницу, 5 марта, ночью будет -7…-12 градусов, днем -2…-7. Снегопад и шквалистый ветер до 20 м/с продолжатся.

Ночью, 6 марта, ожидается -5…-10 градусов, а днем омичей -5...0. Не исключены метель и сильный ветер порывами до 18 м/с.