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Общество

Омичка наказала штрафом коллекторов, мучивших ее звонками

Организация заплатит 50 тысяч
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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В настоящий ад превратили коллекторы жизнь омички. Они постоянно названивал ей по поводу долга. Терпеть это женщина не стала, а обратилась к судебным приставам. Как пояснили в пресс-службе ведомства, деятельность коллекторов жёстко регулируется законом.

Количество звонков должникам строго ограничено: разрешен один звонок в сутки, при этом не более двух в неделю и восьми в месяц. МКК "Кредиттер" звонила гораздо чаще. В итоге приставы обратились в суд. Фемида встала на сторону омички. Коллекторов оштрафовали на 50 тысяч. Фирма пыталась оспорить решение в суде, но безуспешно.

В настоящий ад превратили коллекторы жизнь омички. Они постоянно названивал ей по поводу долга. Терпеть это женщина не стала, а обратилась к судебным приставам. Как пояснили в пресс-службе ведомства, деятельность коллекторов жёстко регулируется законом. Количество звонков должникам строго ограничено: разрешен один звонок в сутки, при этом не более двух в неделю и восьми в месяц. МКК "Кредиттер" звонила гораздо чаще. В итоге приставы обратились в суд. Фемида встала на сторону омички. Коллекторов оштрафовали на 50 тысяч. Фирма пыталась оспорить решение в суде, но безуспешно.