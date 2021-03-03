Казанин объяснил, почему Федотова лишили статуса депутата

Сегодня, 3 марта, Омский городской Совет абсолютным большинством голосов лишил Юрия Федотова статуса депутата. Причиной стало нарушение им антикоррупционного законодательства. Как выяснилось, депутат и бизнесмен, который прямо или косвенно контролирует ряд управляющих компаний, не стал заявлять об имевшемся у него явном конфликте интересов при рассмотрении вопросов проведении в городе капитального ремонта, а это, по закону, автоматически лишает его мандата. Представители всех четырех партийных фракций горсовета проголосовали за такое решение. Свою позицию и практически единодушное решение членов Омского горсовета прокомментировал депутат Владимир Казанин. Он отметил, что сегодня в обществе резко возрос запрос на социальную справедливость. Между тем есть представители бизнеса, которые идут в депутаты, чтобы отстаивать не интересы горожан, а свои собственные и используют мандат как конкурентное преимущество при ведении дел. А это не допускается законодательством. «За это решение проголосовали представители всех фракций горсовета – не только оппозиционные, но и «Единая Россия», которая приняла правильное, принципиальное решение: не защищать своего сторонника, а поступить с ним, как того требует закон», - подчеркнул Владимир Казанин.