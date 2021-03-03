За февраль в Омске выпало снега в три раза больше нормы

В феврале в Омской области снег шел почти каждый день.

В Обь-Иртышском УГМС подвели итоги последнего зимнего месяца. По данным синоптиков за февраль выпало гораздо больше осадков, чем обычно. В некоторых районах области выпало в три раза больше нормы. Минимально этот показатель был превышен на 24%.

Существенно колебалась и температура. Самую низкую фиксировали 23 февраля в Седельниково, температура упала до -41 градуса, а самым теплым днем стало 14 февраля, тогда в Называевске фиксировали +2,4 градуса. По наблюдениям синоптиков, средняя температура составляла -17…-20 градусов, что на 3 градуса ниже нормы.

Практически весть февраль на территории Омской области наблюдали гололед и изморозь, ветер усиливался до 15-20 метров в секунду. Как отмечают в гидрометцентре это естественное явление для февраля.