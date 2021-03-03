Из-за вырубки деревьев в Омске возбудили уголовное дело

Деревья незаконно вырубили в городке Нефтяников. Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

В Омске продолжают выявлять факты незаконной вырубки деревьев. После очередного такого случая возбудили уголовное дело.

– По материалам проверки прокуратуры Советского округа было возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки городских лесов. Материалы проверки прокуратура Советского округа в порядке ст. 37 УПК РФ направила в отдел полиции для процессуального решения. По данным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 260 УК РФ в отношении физических лиц, – рассказал на заседании горсовета прокурор Омска Павел Попов.

Также он сообщил, что в общей сложности за прошедший год в Омске было выявлено 935 нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования, внесено 257 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 251 должностное лицо. В суд было направлено 37 исков, к административной ответственности привлечены 58 человек.

Кроме того, днем ранее областной Следственный комитет объявил о завершении расследования еще одного уголовного дела. О незаконной вырубке леса в Тарском районе, в причастности к которой обвиняют местного депутата Владимира Косенко.

– По данным следствия, весной 2020 года обвиняемый задекларировал рубку деревьев породы береза, но после получения разрешения лесничества, наняв работников, применив бензопилы, совершил незаконную рубку 96 деревьев хвойных пород (кедр, пихта, ель), причинив ущерб лесному фонду Российской Федерации на общую сумму более 605 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем временем в Омске сейчас ломаются копья в спорах о строительстве храма возле сквера Молодоженов в Нефтяниках. Изначально на этом участке планировалось вырубить 30 больших деревьев, потом их количество сократили до 7. Однако вопросы у горожан по этому поводу все равно остались.