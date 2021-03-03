В прошлом году в Омске нашли 30 нелегальных кредиторов

В прошлом году омичей обманывали 30 недобросовестных кредиторов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Омске за 2020 год по данным пресс-службы омского отделения Банка России, нашли и закрыли 30 фирм черных кредиторов. Такие недобросовестные кредитные организации часто работают под видом ломбардом или микрофинансовых организаций.

- Обращаясь к черным кредиторам, люди рискуют лишиться своего имущества или столкнуться с чрезмерно высокими процентами. Так, у потребительских займов в МФО есть предельный размер процентов и начислений на сумму долга. Нелегальные кредиторы такими ограничениями пренебрегают. А также могут продать залоговое имущество, не дожидаясь возврата долга. Если нужны заемные деньги, убедитесь, что кредитор есть в справочниках и реестрах Банка России. В противном случае перед вами нелегал, - напомнил управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Также представители Банка России рассказали о том, что в прошлом году в регионе действовала одна финансовая пирамида. Омичей заманивали через интернет в «успешные интернет-проекты», предлагая проинвестировать их и получить бонусы, если приведут друзей.