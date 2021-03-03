Чтоб стать частью команды волонтеров нужно оставить заявку до 22 марта

По задумке организаторов, волонтеры будут знакомить жителей региона с новой платформой, где омичи смогут в формате онлайн выбрать территории для благоустройства на 2022 год.

Напомним, что на сайте za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая омичи в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства. В Омской области проголосовать можно будет за объекты в Калачинске, Исилькуле и Таре. В Омске проведут онлайн-опрос за дизайн-проекты общественных территорий во всех пяти округах.

Федеральный проект преследует цель привлечь как можно больше граждан в принятие решений по вопросам благоустройства. Так, к 2024 году вовлечь в процесс развития городской среды планируется 30% граждан в возрасте от 14 лет. Они смогут влиять на то, какие именно проекты должны претворяться в жизнь. Платформа для реализации этой цели станет одним из наиболее эффективных инструментов. Добавим, что голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках проекта также планируется создать волонтерский штаб, который появится в каждом регионе. В Омске добровольцы смогут предлагать жителям города и области принять участие в голосовании и рассказывать о федеральной платформе и алгоритме её работы. Через активистов волонтерского движения можно будет также авторизоваться на платформе и проголосовать.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте dobro.ru. Регистрация в штаб завершится 22 марта.