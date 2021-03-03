Мэр Омска боится, что дочь Ева вырастет разбалованной

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Мэр Омска Оксана Фадина рассказала о методах воспитания дочери. По ее словам, Ева не всегда ведет себя послушно. Часто дочка бросает игрушки и не хочет их собирать. Глава города призналась: опасается, что ребенок может вырасти разбалованным. О своих хитростях в отношениях с малышкой она рассказала в эфире "Радио России".

- Безусловно, я этого боюсь. Это является основополагающим для своих ответов и поведения с дочерью. Где-то я даже симулирую игру. Например, небережливое отношение к некоторым игрушкам. Мы можем кинуть, бросить, отказаться это поднять, - сказала мэр Омска. - Я симулирую эту историю и говорю дочери: "Тебе это не надо?". Она говорит: "Нет". Она же у нас борец. Я спрашиваю, хороши ли она подумала. Ева отвечает, что да, отворачивается и идет смотреть мультики. Тогда я предупреждаю: "Ева, я выброшу игрушку". Беру мусорный пакет и ухожу. Я не ожидала, что испытаю такие чувства. Иду и думаю: что же мне делать, правда выбрасывать? Если я не выброшу, дочь поймет мою слабину и успеха не будет. В итоге выбрасываю в мешочки игрушки и потом периодически в гараже мы их достаем и ставим на полочку.