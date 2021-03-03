В омском сквере в районе Порт-Артура посадят более 70 деревьев

В сквере появятся новые фонари, лавочки, детская площадка и деревья.

В этом году в Омске начнут благоустройства сквера Красной Звезды, который находитс в районе Порт-Артура. Там подрядчик выполнит работы по восстановлению освещения, установит детскую площадку, скамейки, урны, заново заасфальтирует дорожки. Эти работы начнутся уже в следующем месяце.

- В ходе совещаний были определены основные направления взаимодействия, а также установлено, что работы начнутся в соответствии с погодными условиями в апреле 2021 года. В настоящее время подрядной организацией ведется закупка и комплектация материалов для выполнения благоустроительных работ, - рассказал первый заместитель главы администрации Ленинского округа Алексей Потапов.

Кроме этого ближе к осени в сквере появятся 73 новых дерева. А администрации рассказали, что там будут такие породы, как дуб, сосна, лиственница, ель сибирская, лох серебристый, тополь пирамидальный, липа, а также пузыреплодник в качестве живой изгороди.