«Вешать себя на гвоздь я не хотел»: Полежаев рассказал, как решал, чем займется после губернаторства

ФОТО: Фонд "Духовное наследие"

Экс-губернатор и руководитель фонда "Духовное наследие" Леонид Полежаев рассказал о том, как на закате политической карьеры задумался, чем займется после нее. По его словам, этот вопрос его мучил еще задолго до 2012 года, когда должен был закончиться последний губернаторский срок Полежаева. Оказывается, политик мог стать банкиром или даже бизнесменом.

- Конечно, я задумывался над тем, каким будет моё продолжение после завершения срока полномочий. Губернаторство заканчивалось, но «вешать на гвоздь» себя и свою жизнь я не хотел, - сказал Полежаев. - Поэтому я размышлял над тем, чем я буду заниматься - и не в 2012 году, а намного раньше. Да, в год прекращения полномочий у меня были разные предложения – поучаствовать в крупном бизнесе или поруководить в банковском деле, – но я их, честно, даже не рассматривал, потому что это, во-первых, не моё, а во-вторых, к этому времени я уже себе новое применение придумал.

Так экс-губернатор Омской области решил сосредоточиться на культуре, истории и книгоиздательской деятельности.