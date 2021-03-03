«Может быть, у меня будет еще и сын»: Оксана Фадина рассказала, как решилась стать мамой

Дочку Оксаны Фадиной зовут Ева.

На днях мэр Омска Оксана Фадина впервые рассказала о дочери Еве в интервью «Комсомольской правде в Омске», которая дала на днях. Сегодня она продолжила говорить о своем ребенке уже в прямом эфире «Радио России».

– На усыновление я решилась лет 7 назад. Ко мне, видимо, пришло поздно желание стать мамой. Я хотела именно дочь, я зала, что я могу дать дочери. И я не знаю, как воспитывать мальчиков, если честно. И уже тогда я знала, как я ее назову – Ева, – сказала мэр Омска.

По ее словам, она записалась в школу приемного родителя и долго ждала того самого дня.

– Я записалась в школу приемного родителя и не пропустила ни одного занятия, перестраивала свой график. И не делала из этого секрета. На беседе в опеке я волновалась, как школьница. Было непросто, но это того стоило. Я хотела взять малыша старше 6 месяцев. С этим были сложности, я стояла на очереди, жила в неведении, и не было такого дня, когда я не взывала к небу, – сказала дрожащим голосом Оксана Фадина. – Ева была очень маленькая, ссутуленная, у нее очень долго были зажаты пальчики. И я поняла, что я хочу ее защитить. Дети не должны быть в детском доме. Каждый ребенок имеет право на безграничное счастье.

Несмотря на признание мэра, что она не знает, как воспитывать мальчиков, Оксана Фадина не исключает, что ее семья пополнится еще одним ребенком.

– Может быть, у меня будет еще и сын. Я не исключаю такой перспективы.