Омские дорожники отчитались, что вывезли рекордное количество снега

Впрочем, неумолимо приближающаяся весна скоро упростит работу по уборке снега. Фото: «Город Омск»

Омская мэрия отчиталась об уборке снега и наледи на дорогах. По информации горадминистрации, за сутки вывезены рекордные 19 тысяч кубометров.

– Сегодня дорожники будут посыпать проезжую часть противогололедными материалами и реагентами, а также ликвидировать наледь на дорогах города. Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим на улицах города и учитывать возможные неудобства, связанные с работой дорожной техники, – сообщает нам официальный паблик «Город Омск».

Впрочем, судя по комментариям, в том числе и под этим постом, горожане не особо почувствовали изменения после рекордных усилий дорожников. Люди продолжают массово жаловаться на колеи, из-за которых передвигаться по городу часто просто небезопасно.