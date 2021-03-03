В Омске на переходе автобус сбил пенсионерку из-за наледи

Автобус не смог вовремя затормозить перед пешеходным переходом. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омска

Накануне днем в Омске на проспекте Мира маршрутка сбила 83-летнюю пенсионерку. В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло около остановки ДК имени Малунцева на регулируемом пешеходном переходе. Наезд на пешехода допустил 54-летний водитель автобуса «ПАЗ», выполнявшего рейс по маршруту №335 (улица 1-ого Мая – завод СК).

После аварии пенсионерку в больницу забрали медики скорой помощи. Предварительно причиной аварии называют наледь и колеи, которые помешали автобусу вовремя затормозить. Окончательные причины ДТП будут установлены после проверки.