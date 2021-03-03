Омичи пожаловались на огромные очереди в психбольнице

Омичи стоят в длинных очередях ради справки от врача. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи рассказали о длинных очередях, которые образовались в психиатрической больнице имени Солодникова. Люди та вынуждены по несколько часов ждать приема у врача, а потом отстоять очередь в кассу, чтобы заплатить за прием. Все это отнимает очень много времени, там можно провести целый день.

- Стоим в Клинической психиатрической больнице им. Н.Н. Солодникова уже часа 2. Стоять еще как минимум час. Вчера зашел в больницу, сразу увидел спины, и развернулся, думал, что-то изменится завтра, а нет. Сегодня все также, и так каждый день! На дворе вроде как век цифровых технологий, даже в поликлиниках электронная очередь, а тут стоим по 3 часа, чтобы получить талон на какое-то там число, потом стоим в назначенное время 3 часа, чтобы пройти специалиста, а далее в кассу оплатить, и тоже около часа, - написал в посте недовольный омич.

В минздраве обратили внимание на проблему. В министерстве предположили, что очередь могла образоваться из-за грядущего сезона охоты.

- В преддверии сезона весенней охоты традиционно наблюдается наплыв граждан, желающих получить справку для оформления документов на оружие. При этом также есть люди, которым необходимо освидетельствование у психиатра для поступления на работу, для получения или замены водительского удостоверения и т.д. Сейчас больница решает вопрос об открытии дополнительных кабинетов для максимально оперативного приема всех желающих, - отреагировали на жалобу в пресс-службе минздрава.