За сутки в Омской области коронавирусом заразился 101 человек

В последнее время выздоравливает больше людей, чем заражается. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки коронавирусом заразился 101 человек. На амбулаторном лечении находится 61 пациента, в стационары попали 40 омичей. Всего с начала пандемии число заболевших в регионе составило 41 244 человека.

Выздоровевших за сутки заметно больше, чем заразившихся. Медики сообщают о 287 омичах, которым удалось победить ковид. Общее число выздоровлений достигло 30 903.

В последние два дня от коронавируса умирает гораздо меньше людей, чем раньше. Сегодня медики сообщили всего о 2 летальных исходах. Всего с начала пандемии в Омской области от нового вируса скончались 1 225 человек.

Территориальное распространение коронавируса в Омской области: Омск – 78, Азовский район – 5, Большереченский район – 4, Калачинский, Крутинский районы – 3, Муромцевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Омский, Полтавский, Тюкалинский, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.