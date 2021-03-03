В Омске оштрафовали назойливых коллекторов

Агентство по выбиванию денег слишком часто звонило должнице. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Омске вынесли приговор коллекторскому агентству «Кредиттер». В суде установлено, что его сотрудники нарушили правила при общении с должницей. Напомним, по закону, они могут звонить не чаще одного раза в день, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.

– В результате рассмотрения дела об административном правонарушении Центральный районный суд Омска признал ООО МКК «Кредиттер» виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Попытки компании обжаловать вынесенный вердикт не увенчались успехом. Вышестоящим судом постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменений.