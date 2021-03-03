На 54 маршруте в Омске добавили несколько автобусов

За работой маршрута будут следить в дептрансе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске попытались улучшит работу проблемного 54 маршрута. Он стал заменой отмененному месяц назад 309 маршруту. В администрации сообщили, что на маршрут дополнительно вышли еще три газели. Они уже начали работать.

По информации пресс-службы администрации, это должно уменьшить время ожидания транспорта. 54 маршрутка связывает Левый берег и район Нефтяников. Сейчас на линии работают 20 машин.

Специалисты дептранса будут следить за работой этого и других маршрутов и при необходимости скорректируют количество транспорта.