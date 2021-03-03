Сельчанам в Омской области предложили добираться до города на такси

Оказалось, что услуги такси доступны не каждому сельчанину, а личный транспорт есть не у всех. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тарском районе Омской области жители села Петрово оказались в сложной ситуации. Автобус, который должен был ходить от села до райцентра Тара, ходил не регулярно. Иногда жители не могли попасть в город на общественном транспорте. С жалобами на эту проблему они обратились в прокуратуру. После проверки представители ведомства обратились в Такрский суд.

В ходе заседания представители администрации отмечали, что жители села могут добираться до Тары на личных автомобилях или социальном платном такси. Но оно оказывает услуги только гражданам с инвалидностью. Суд принял решение обязать администрацию Тарского района организовать регулярные автобусные рейсы Тара-Петрово. На это у администрации есть 2 месяцы, уточнили в пресс-службе прокуратуры.