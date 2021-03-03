В Омске риэлтор и предприниматель заработали 9 миллионов на махинациях с материнским капиталом

Мошенники успели обмануть 21 женщину. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. В ходе следствия установили, что риэлтор и директор нескольких кредитных организаций специализировались на обмане женщин, которые собирались улучшить жилищные условия с помощью маткапитала. С 2014 по 2016 год они обманули 21 жительницу Тевризского района Омской области. Женщины хотели купить новое жилье и обращались к риэлтору за помощью. Он проводил сделки через фирмы своего подельника, мошенники оформляли документы для подачи в пенсионный фонд, а выплаты присваивали. Так им удалось заработать более 9 миллионов.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, свою вину в преступлениях омичи не признали. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения.