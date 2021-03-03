Появился список дорог, которые будут чистить 3 марта

В Омске продолжают чистить улицы от снега и наледи. Фото: пресс-служба администрации Омска

В Омске продолжают бороться с последствиями затяжных снегопадов. С начала недели дорожные службы в усиленном режиме начали устранять последствия нескольких сильных снегопадов, которые прошли в Омске на прошлой неделе. На дорогах образовались колеи и наледь, а на обочинах и тротуарах намело большие сугробы. Снег вывозят в дневное время, а наледь убирают ночью.

В пресс-службе мэрии рассказали, на каких улицах будет сосредоточено внимание дорожных служб 3 марта: путепровод по ул. Торговая, ул. Семиреченская, ул. 22 Декабря, ул. Граничная, ул. Суворова, ул. Конева, ул. 70 лет Октября, ул. Перелета, дублеры улиц Перелета и Лукашевича, ул. Крупской, ул. Дианова, ул. Новосортировочная, ул. Пугачева, ул. Демьяна Бедного,ул. Гашека, ул. Блусевич, проспект Космический, ул. 4-я Железнодорожная, ул. 15, 17, 19 и 25-я Рабочие, ул. 3-я Молодежная, ул. Хабаровская, ул. Андрианова, ул. Пригородная, мост им. 60-лет ВЛКСМ, проспект Мира, ул. 5-я Северная, ул. 10 лет Октября, ул. Куйбышева, ул. 3-я Разъезд.

Также омичей попросили с пониманием отнестись к возможным трудностям на дорогах из-за работы техники.