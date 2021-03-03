Перед плей-офф у «Авангарда» заблокировали счета

У «Авангарда» заблокировали счета. Фото: hawk.ru

За неделю до начала матчей плей-офф у омского хоккейного клуба «Авангард» заблокировали 6 счетов. Это произошло 26 февраля.

Соответствующая информация размещена в сервисе ФНС по информированию банков о состоянии обработки электронных документов. Там поясняется, что это сделано для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ).

Напомним, как раз сейчас хоккейный клуб участвует в четвертьфинале плей-офф. Накануне, 2 марта, «Авангард» провел первую игру с екатеринбургским «Автомобилистом».