В деревне омского тиктокера с березы все же поставили вышку сотовой связи

Вышку сотовой связи пообещали запустить весной. Фото: Instagram Алексея Дудоладова

Уже давно продолжается борьба одного из сельчан Омской области за доступную сотовую связь и интернет. Алексей Дудоладов, прославившийся в Tik Tok как Омский колхозник, прошлой осенью записал эфир с березы, где рассказал, на какие жертвы приходится идти, чтобы в его и окрестных селах поймать устойчивый сигнал интернета. Сделать это можно было только сидя на дереве. После обращения Леха успел встретиться с губернатором и вступить в партию, но ситуацию со связью это не улучшило.

Недавно в своём Instagram Алексей сообщил, что вышку установили.

- Сегодня, 2 марта, вышку установили - наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала, - написал блогер.