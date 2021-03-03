Поскользнувшуюся на остановке омичку переехал автобус

Пенсионерка попала под автобус. Фото: ВКонтакте

Крупно не повезло омичке, ждавшей своего автобуса на остановке. Как рассказали очевидцы в соцсетях, женщину переехал автобус. Свидетели картины уверяют: все из-за не чищенных подходов к остановке. Сибирячка поскользнулась и упала прямо под колеса.

- Произошел ужасный случай! Женщина поскользнулась, и по ногам ей проехал ПАЗ, ее госпитализировали. Данный случай произошел в городке Нефтяников. К остановкам невозможно подъехать нормально, люди подходят к дверям и падают. На пешеходных переходах такая же проблема. Посыпьте песком хотя бы! - обратилась к властям свидетель картины.

В ГИБДД факт аварии подтвердили. Пострадала 60-летняя пенсионерка. Она находится в больнице. Ранее автомобилисты жаловались на плохо почищенные дороги - на них страшная наледь и кругом колея.