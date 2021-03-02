В Омске на набережной Оми согласовали снос 242 деревьев

Крупную вырубку деревьев одобрили в Омске. Фото: Павел КЛОКОВ

В Омске на очередном заседании комиссии по сносу и восстановлению зеленых насаждений обсудили вопрос о массовой вырубке деревьев на набережной Оми у Комсомольской моста. Там еще продолжается благоустройство, но уже рассматривают строительство гостиницы Cosmos и реконструкцию дороги на улице Чехова. Именно там «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» попросило одобрить снос 242 деревьев.

Под вырубку попадают 135 кленов, из которых 18 аварийные, 107 ив, из которых аварийных 14, а также обширные участки поросли площадью 620 квадратных метров. Эти меры необходимы для дальнейшего благоустройства территории и строительства новой дороги. В протоколе заседания комиссии, который опубликовали на сайте мэрии, вырубку деревьев на набережной Оми одобрили.