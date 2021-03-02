В рамках рабочей встречи в Москве были рассмотрены актуальные для Омской области проекты научных исследований и прикладных разработок, перспективы развития научно-производственных комплексов, а также деятельность регионального Научно-образовательного центра (НОЦ).

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Сегодня на рабочей встрече Губернатора Александра Буркова с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обсуждалась, в частности, возможность организации в структуре Омского научного центра СО РАН лаборатории резинокордных композиционных материалов. Регион обладает мощным химическим и нефтехимическим комплексом. Проведение фундаментальных исследований нового уровня в данном отраслевом направлении востребовано на производстве и в вузах. Близость к нефтехимическим предприятиям обеспечит быстрый трансфер результатов научной деятельности для применения в промышленности.

Создание научной лаборатории для исследования и разработки сложных резинокордных и резинометаллических изделий, а также технологий получения новых композиционных материалов, является насущной необходимостью. Правительство Омской области и промышленные предприятия региона со своей стороны готовы предоставить необходимые организационные и инфраструктурные ресурсы для создания данной лаборатории.

Александр Бурков и Валерий Фальков также обсудили вопросы развития Института радиофизики и физической электроники, созданного в структуре ОНЦ СО РАН в 2018 году. Институт занимается исследованиями и разработками систем связи, включая специализированную электронную компонентную базу, и доведением их до технологических решений. Отдельным направлением разработок Института являются исследования фундаментальных основ технологий создания отечественной элементной базы на основе акустической микроэлектроники.

Одной из тем обсуждения также был вопрос обновления оборудования и приборной базы учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования РФ.