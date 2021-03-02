В Омской области обновят 34 детских школы искусств

В 2020 году в рамках федеральной программы в Омской области стартовал капитальный ремонт детских школ искусств – ремонтные работы были начаты на 27 объектах, расположенных в Омске и в муниципальных районах. В ДШИ, исходя из первоочередных потребностей, были отремонтированы фасады, кровли, инженерные системы. В 2021 году модернизация ДШИ по видам искусств проводится в рамках национального проекта «Культура».

Как рассказали в министерстве культуры Омской области, в 2021 году капитальный ремонт продолжится на 26 городских и районных ДШИ, где работы были начаты в прошлом году. До конца года эти объекты будут сданы. Кроме того, список ремонтируемых объектов пополнился в этом году еще на 7 ДШИ – это школы искусств в Муромцево, в Черлаке, Нововаршавке, в Полтавке, а также три ДШИ в Омске - ДШИ № 9, ДШИ №11 и ДХШ № 3 им В.Е. Гурова. Еще одну детскую школу искусств, которая находится в Колосовке, ждет двухгодичная реконструкция, работы стартуют в этом году.

Таким образом, в течение 2021 года в регионе капитальный ремонт будет вестись на 34 объектах. Общая сумма финансирования данного направления в 2021 году составляет почти 190 миллионов рублей, средства направляются из федерального и областного бюджетов.

– Омская область второй год занимает лидирующую позицию в СФО по количеству ДШИ, где ведется капитальный ремонт. В прошлом году, благодаря федеральной программе, удалось ликвидировать «болевые точки» многих детских школ искусств – отремонтировать крыши и фасады зданий. В этом году в рамках нацпроекта «Культура» ремонтные работы, по большей части, будут вестись уже внутри школ – в учебных классах и залах. Напомню, что на территории Омской области действуют 66 ДШИ, которые располагаются в 96 зданиях. Это значит, что уже за два года треть детских школ искусств будет приведена в порядок. Учитывая, что нацпроект «Культура» по решению президента Владимира Путина пролонгирован до 2030 года, это позволяет говорить нам о том, что в регионе будет отремонтировано максимально возможное количество детских школ искусств, – рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Добавим, что в рамках национального проекта «Культура» в детские школы искусств третий год подряд поступают музыкальные инструменты и оборудование для творческих дисциплин. В 2021 году 10 ДШИ получат новые ксилофоны и барабанные установки.