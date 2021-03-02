В Советском районе Омска объявили карантин из-за бешенства

В Советском районе Омска нашли животное, зараженное вирусом бешенства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С начала года в Омской области животные начали активно заражаться бешенством. В этом году уже зафиксировали 10 случаев бешенства животных, в то время как за весь прошлый год выявили всего 16 случаев. Пока было известно только о заражениях в районах области, но недавно бешенство пришло и в Омск.

Указом губернатора от 26 февраля на территории микрорайона «Новоалександровский», который находится на территории Советского округа Омска, введен карантин. Причиной стало обнаружение больного бешенством животного. Этот случай стал 11 с начала года. Карантин предусматривает стандартные в таких случаях ограничения: запрет на торговлю животными, запрет на проведение выставок домашних животных, нельзя натаскивать собак и вывозить домашних животных за пределы микрорайона.

Карантин продлится до 25 апреля. Пока случаев заражения среди людей не зафиксировано. Последний такой случай на территории Омской области был в 2005 году.