«Омскому Мимино», обвиняемому с убийстве уже на следующей неделе вынесут приговор

Вадим Остапов уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Завершается рассмотрение в суде уголовного дела в отношении Вадима Остапова. Напомним, мужчину прозвали «омским Мимино». Житель Азовского района прославился далеко за пределами региона благодаря тому, что бесплатно подвозил бабушек и тех, кто нуждается.

Однако через какое-то время омичей поразила другая новость: Остапову предъявили обвинение в убийстве человека. По версии следствия, он расправился с односельчанином, заподозрив свою жену в измене с ним. Интересно, что ранее фигурант уже отбывал наказание за аналогичное преступление. Он пытался убить любовника своей первой супруги, но тот выжил.

– В ходе следствия и в судебном заседании установлено, что мотивом убийства являлась ревность. Подсудимый в судебном заседании свою вину не признал, пояснив о своей непричастности к совершению преступлений, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Несмотря на это гособвинитель представил суду совокупность доказательств стороны обвинения, что позволило в прениях сторон предложить суду назначить подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 130 тысяч рублей.

Ориентировочно приговор Остапову вынесут 9 марта.

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К сожалению, каким бы чудовищным ни выглядело завершение истории с «Омским Мимино», судя по всему, это правда. Факты – вещь упрямая, и они не на стороне Вадима Остапова. Напомним, водитель маршрутки прославился тем, что бесплатно возил в город бабушек и всех нуждающихся. Но вскоре дела у него разладились. Из-за многочисленных чиновничьих препон сначала потерял работу сам Остапов, потом разорилась небольшая пекарня его второй жены. Вероятно, в этот момент между супругами, которые воспитывают маленького сына, и пробежала черная кошка. (Далее...)

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