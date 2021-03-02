На ремонт трассы Омск-Тюмень потратят 800 миллионов

Капитальный ремонт планируют провести на нескольких участках дороги. Фото: Влад КОМЯКОВ

На ремонт печально известной среди омичей большим количеством аварий трассы потратят 800 миллионов. Информация о поиске подрядчиков появилась на сайте госзакупок.

Отремонтировать хотят сразу несколько небольших участков трассы Омск-Тюмень от 487,8 до 489 километра и от 496,5 до 498,5 км. Там подрядчику предстоит полностью обновить асфальт, заменить водопропускные трубы, поставить новые дорожные знаки и начертить разметку.

Работы продлятся почти два года. Начнут их 15 мая 2021, а закончить планируют к 25 октября 2022 года. В 2021 выделят всего 292 миллиона рублей, а большую часть суммы реализуют в следующем году. Тогда подрядчикам на ремонт выделят еще 503 миллиона. Внимание заказчик работ, которым выступает ФКУ «Сибуправтодор», хочет уделить и контролю за проведением работ. На эти цели готовы потратить еще 20,7 миллионов.