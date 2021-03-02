На ремонт дорог в Омской области выделили еще 1,2 млрд

Список дорог, которые приведут в порядок на полученные средства, уже начали составлять. Фото: omskportal.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на ремонт и строительство дорог. В общей сложности 58 регионам направят 100 млрд рублей.

Омской области из этой суммы достанется порядка 1,2 млрд. Миллиард направят для реализации программы «Безопасные и качественные дороги». Еще 249 млн, выделенные по программе «Содействие развитию автодорог регионального, межмуниципального и местного значения», пойдут на строительство моста в Калачинске.

Региональный минстрой уже формирует перечень дорог, которые будут приведены в нормативное состояние на дополнительные средства, сообщает пресс-служба облправительства.