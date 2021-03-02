Пьяный омич кинул в полицейского стулом и теперь может сесть на 7 лет

Буйного омича, несмотря на сопротивление, смогли задержать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске будут судить 22-летнего дебошира Станислава Вознюка. За один день он умудрился набедокурить на 7 лет колонии – именно столько ему грозит, если вину в итоге докажут.

Сначала Вознюк устроил пьяный дебош, в квартире своих знакомых. Его увезли в полицию. А сразу после того, как отпустили, он напал на улице на подростка и отобрал у него сотовый.

– После доставления в отдел полиции Вознюк, пытаясь избежать задержания, бросил стул в оперуполномоченного и нанес ему удары, после чего противоправные действия были пресечены, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В ходе следствия обвиняемый вину признал частично, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.