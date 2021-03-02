Омичей ждут затяжной снегопад и штормовой ветер

В ближайшие дни омичам обещают метель и сильный ветер. Фото: Олег Укладов

Недавно отступили 30-градусные морозы. С начала недели установилась довольно теплая погода без осадков, но синптики обещают, что в ближайшее время это изменится.

По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, снег начнется уже завтра, 3 марта, а ветер усилится до 13 м/с. Синоптики предсказывают, что осадки продлятся до конца рабочей недели, температура повысится до +1, а скорость ветра будет достигать 18 м/с. Омичам обещают метель, которая, возможно, продлится два дня.

На следующей неделе немного похолодает, после выходных температура опустится до -6…-14 градусов, а осадки прекратятся только к 9 марта.