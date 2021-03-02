За сутки в Омской области коронавирусом заразились 99 человек

Темпы распространения вируса в Омской области немного снизились. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным омского минздарава в Омской области количество зараженных коронавирусом достигло количества 41 143 человека. Из них за последние сутки заразились 99 омичей, 83 из них смогут лечиться дома, остальные 16 отправились в ковидные госпитали.

Выздоровели за сутки почти в три раза больше людей. За сутки медики выписали 282 человека. Всего с начала пандемии выздоровевшими в регионе считаются 30 616 человек.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни омичей. За сутки погиб 1 человек, всего с начала наблюдений в Омской области выявили 1 223 летальных исходов от коронавируса.

География распространения коронавируса в Омской области: Омск – 57, Омский район – 9, Крутинский, Черлакский районы – 5, Полтавский район – 4, Москаленский, Тарский районы – 3, Исилькульский, Оконешниковский, Седельниковский районы – 2, Азовский, Горьковский, Знаменский, Калачинский, Любинский, Марьяновский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.