«Это важно только для СМИ»: Боб Хартли из «Авангарда» – о противостоянии в плей-офф с другим канадским тренером

Боб Хартли уверен, что команда готова к плей-офф. Фото: hawk.ru

Матчи четвертьфинала конференции Восток начинаются уже сегодня, 2 марта. В соперники «Авангарду» достался «Автомобилист» из Екатеринбурга. В преддверии плей-офф пресс-служба омского клуба пообщалась с главным тренером «ястребов» Бобом Хартли и узнала о настроении в команде. Как выяснилось, все игроки готовы и заряжены на победу.

– У нас отлично прошел день: мы провели большое количество встреч и здорово потренировались, – сказал Боб Хартли в интервью hawk.ru. – Вообще, мы весь год работали, начиная с 15 июля, чтобы подойти к этой, самой интересной стадии. Первый шаг мы уже сделали, марафон позади, и теперь нас ждет тот самый спринт, который называется плей-офф. Противник у нас очень хороший – сильная команда, отличная вратарская линия, отличная работа защитников. Будет интересное противостояние, и в целом все пары очень интересные, и за ними будет здорово наблюдать.

А вот то, что первая встреча в играх навылет произойдет именно с другим канадцем – тренером «Автомобилиста» Биллом Питерсом, – Боба Хартли не особо волнует.

– Это будет интересно, в первую очередь, для вас, для СМИ, для зрителей. Что касается меня, то я абсолютно никакого внимания на это не обращаю. Два года назад мы также встречались с тренером Биллом, Билялетдиновым, в Казани, в этом году – снова тренер Билл, но уже канадец. Просто в нашем мире очень много расизма, абсолютно ненужного, и я никакого внимания на это не обращаю. Конечно же, два канадских тренера в русской лиге – это интересно для СМИ, в первую очередь. Для меня абсолютно никакой разницы нет. Я понимаю, что наш противник – это очень сильный клуб, и здесь дело даже не в том, кто тренирует, а в том, кто играет на льду. В целом, встречаются две сильных команды, и будет очень интересно.

Также он порадовал болельщиков позитивной новостью: в строй может вернуться находившийся долгое время на больничном чешский форвард Иржи Секач.

– Иржи сегодня уже катался вместе с командой, и я в принципе доволен тем, что я увидел. Но по-прежнему нам нужно будет ещё раз все это обдумать и посмотреть ситуацию. Также будем обсуждать и уже будем принимать решение.