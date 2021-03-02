Назван список омских дорог, которые будут чистить от наледи 2 марта

омские дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада недельной давности. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Омске дорожные рабочие продолжают чистить улицы города от снега. В управлении дорожного хозяйства отмечают, что погода пока позволяет выполнять большие объемы работ.

Сегодня, 2 марта, дорожники планируют очистить от наледи и снега следующие улицы: 5-я Кордная, Андрианова, проспект Мира, Красный Путь, Заозерная, Орджоникидзе, 22-го Партсъезда, путепровод по ул. 10 лет Октября, улицу 5-я Северная, Госпитальная, 5-й Армии, Завертяева, путепровода по ул. Торговой и О. Кошевого, улицу 12 Декабря, 5 Декабря, Крупской, Конева, 4-й Ленинградской, 4-й Балтийской, 5-й Ленинградской, проспекту Космическому.

Сегодня дорожники успели очистить еще 123 остановки и 138 пешеходных переходов. Работы по очистке улиц от наледи и колейности будут активно продолжаться ночью, а днем будет выполняться просыпка дорог реагентами.