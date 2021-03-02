В областном минприроды снова списали вонь в Омске на неблагоприятные метеоусловия

В омском воздухе нашли пыль, мелкие частицы и сероводород. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, накануне, 1 марта, вечером омичи начали массово жаловаться на химическую вонь, которая накрыла практически весь город. Местные жители, которые уже вполне научились разбираться в ароматах на улице и могут без труда отличить этилмеркаптан от этилбензола, пришли к выводу, что пахло сероводородом.

Забор проб, сделанный Обь-Иртышским УГМС подтвердил: в воздухе содержалось 1 ПДК именно этого вещества. То есть, содержание было предельным, но нормы по загрязнению оказались не превышены.

Также специалисты обнаружили в атмосфере пыль и взвесь из мелких частиц. Дышать всем этим, разумеется, также не полезно для здоровья.

В областном минприроды, по традиции, развели руками и объяснили происходящее неблагоприятными метеоусловиями.