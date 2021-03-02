Пьяный омич угнал иномарку и пытался отбиться от полиции ножом

После погони омич угрожал полицейским ножом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Накануне ночью патрулю ГИБДД поступило сообщение о том, что в поселке Таврическое на улице Комарова неизвестный угнал автомобиль «Хонда Аккорд». Полицейские отправились в погоню и увидели иномарку на трассе. На просьбы остановиться водитель не отреагировал, а только увеличил скорость. Догнать его удалось только в селе Дружино. Когда угонщик понял, что сбежать на автомобиле не сможет, вышел из машины и достал нож. Он попытался отбиться от полиции, но все равно оказался в наручниках.

Злоумышленником оказался пьяный 36-летний житель Таврического района. На него завели уголовное дело за угон автомобиля и два административных протокола за управление автомобилем в состоянии опьянения и без прав. Сельчанину грозит и еще одно дело за посягательство на жизнь сотрудника полиции. Материалы для проверки по этому факту направят в следственный комитет.