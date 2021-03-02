Омская студентка выпала из окна на 8 этаже общежития

После падения девушку забрали в больницу. Она осталась жива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне ранним утром из окна студенческого общежития на улице Красногвардейская выпала 19-летняя девушка. Известно, что инцидент произошел около 6:40 утра 1 марта. По неизвестным пока причинам студентка технического университета упала из окна комнаты на 8 этаже.

Сейчас полиция разбирается в деталях произошедшего. Пострадавшую девушку доставили в БСМП-1. Медики диагностировали у нее множественные ушибы и повреждения внутренних органов, но после падения девушка чудом осталась жива.