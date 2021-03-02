«Любовь, верность и семейные ценности»: Омская драма порадует зрителей премьерой

В преддверии премьеры задействованные в спектакле артисты поучаствовали в фотосессии. Фото: Омский драмтеатр

6 и 7 марта на Основной сцене Омского академического театра драмы состоятся первые показы спектакля по киносценарию Вины Дельмар «Дальше – тишина…» в постановке Романа Самгина.

История киносценария такова: в начале 30-х годов в Америке Джозефина Лоренс написала роман «Долгие годы», по роману был снят фильм, киносценарий к которому написала Вина Дельмар. А в 60-х по этому фильму Кирилл Рапопорт написал пьесу «Дальше – тишина…».

Постановщик спектакля Роман Самгин не в первый раз работает с труппой Омского академического театра драмы. Первая встреча состоялась в 2008-м году, режиссер поставил спектакль «Торжество любви» по пьесе Пьера Карле Мариво, который много лет шел на сцене

Омской драмы. В 2016-м году на Основной сцене вышел спектакль по классической пьесе А. Островского «Правда – хорошо, а счастье лучше» в постановке Романа Самгина. В 2018-м году к юбилею народного артиста России Валерия Алексеева Роман Самгин выпустил водевиль «Лев Гурыч Синичкин». Оба спектакля сейчас идут в репертуаре театра и пользуются успехом у зрителей.

Главные роли в спектакле «Дальше – тишина…» исполнят народные артисты России Валерий Алексеев и Валерия Прокоп. Также в спектакле заняты: народная артистка России Наталья Василиади, заслуженные артисты России Сергей Оленберг, Екатерина Потапова, Татьяна Филоненко, актеры Ольга Беликова, Олег Берков, Степан Дворянкин, Алина Егошина, Артем Ильин, Игорь Костин, Элеонора Кремель, Марина Кройтор, Иван Курамов, Кристина Лапшина, Иван Маленьких, Николай Михалевский, Татьяна Прокопьева, Владислав Пузырников, Лариса Свиркова, Виталий Семенов, Александр Соловьев, Николай Сурков, Мария Токарева, Егор Уланов, Анна Ходюн, Руслан Шапорин.

Фото: Омский драмтеатр

СКАЗАНО:

«Когда у тебя есть деньги, быть хорошим сыном или дочкой гораздо проще»

Режиссер спектакля Роман САМГИН:

– Я не сразу согласился поставить эту пьесу. Но при более внимательном ее прочтении все больше стал к ней подключаться. История разворачивается во времена глубокого экономического кризиса в США, во времена Великой депрессии. У всех героев неблагоприятное материальное положение. И выясняется, что, когда у тебя есть деньги, быть хорошим сыном или дочкой гораздо проще. Если у меня есть возможность купить маме хорошую квартиру, поселить ее в загородном доме, чтобы у нее всегда был врач и дорогая страховка, я это, конечно, сделаю и буду хорошим сыном. Потому что в принципе мы все хотим родителям хорошего. А если возможностей таких нет, очень редкие люди способны как-то урезать свои потребности и быть хорошими детьми для своих родителей. Этот конфликт, он неразрешимый во все времена, а когда в стране сложное экономическое положение, особенно.

Но главное, это редкая история любви пожилой пары. Все мы встречали в жизни пары, которым повезло встретиться раз и навсегда, когда они совпали, сумели выстроить отношения и счастливо живут всю жизнь. Такие пары бывают, они вызывают у окружающих интерес, даже зависть. Историю про одну из таких пар, как мне кажется, интересно будет показать.