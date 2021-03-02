Омич заплати 100 тысяч за разрушенный цветочный магазин

Омич испортил не только цветы, но и вазы с корзинами для оформления композиций. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Первомайском суде Омска закончили рассмотрение дела омича, разгромившего цветочный магазин. Осенью, 13 сентября 2020 года мужчина поссорился со своей девушкой, которая работала в цветочном магазине. Чтобы выместить злобу и отомстить возлюбленной, омич вломился в павильон на улице Мира и устроил страшный беспорядок: вытащил цветы из холодильников и сломал их, также разбил несколько ваз, сломал корзины. Продавцу остановить действия обиженного влюбленного не удалось, поэтому он обратился в полицию.

Суд решил, что за свои действия омич заплатит штраф 10 тысяч рублей государству. А вот владельцу магазина дебоширу придется заплатить заметно больше. Он успел испортить имущества на 100 тысяч рублей. Эту сумму по решению суда омич должен возместить в полном объеме, рассказали в пресс-службе прокуратуры.