В Омске на девочку напала стая бродячих собак

Жители Ленинского округа жалуются на стаи собак. Фото: скриншот видео

Омичка Олеся Акатьева рассказала на своей странице в соцсетях об инциденте, случившемся с ее ребенком. По словам женщины, на ее дочь-школьницу напала стая бродячих собак. На следующий день в местах укусов у девочки распухла нога. Все произошло на Московке.

Мать девочки прикрепила в посту фото покусанной ноги дочери. Фото: Олеся Акатьева

Это, кстати, уже не первый случай, когда жители Ленинского округа жалуются на стаи беспризорных животных, которые бегают по улицам. Ранее другая омичка выложила в соцсетях видео, на котором бегает множество собак. Кстати, на записи они выглядят вполне дружелюбными.

– На территории РФ действует 498 ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Бюджетное учреждение Омска «Муниципальный приют для животных» работает в рамках этого закона, согласно которого пойманные по заявкам безнадзорные животные подлежат вакцинации, стерилизации (кастрации), чипированию и возврату в естественную среду обитания, – прокомментировали тогда ситуацию в пресс-службе омской мэрии. – Если собаки проявляют агрессию по отношению к людям – необходимо подать заявку на отлов агрессивных особей в свою управляющую организацию или комитет территориального общественного самоуправления,юридические лица, хозяйствующие субъекты могут обратиться напрямую в «Муниципальный приют для животных». Телефон для справок 44-67-43.