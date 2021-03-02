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Общество

Вырубка елей на Космическом проспекте в Омске оказалась незаконной

Сейчас по сообщению омичей проводится проверка
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В Омске незаконно срубили несколько здоровых елей.

В Омске незаконно срубили несколько здоровых елей.

Фото: ВКонтакте

На прошлой неделе омичи в соцсетях пожаловались на вырубку елей в Чкаловском районе. Местные жители стали свидетелями того, как рабочие спиливают здоровые деревья на улице Космический проспект напротив бывшего дворца бракосочетаний. Свидетели задались вопросом, а законны ли действия рабочих?

Выяснилось, что снос этих деревьев не был согласован. Представители управления дорожного хозяйства и благоустройства отметили, что разрешение на вырубку деревьев не выдавали, за ним не обращалась никакая организация. Сейчас по этому факту в департаменте проводят проверку.