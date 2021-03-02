Вырубка елей на Космическом проспекте в Омске оказалась незаконной

В Омске незаконно срубили несколько здоровых елей. Фото: ВКонтакте

На прошлой неделе омичи в соцсетях пожаловались на вырубку елей в Чкаловском районе. Местные жители стали свидетелями того, как рабочие спиливают здоровые деревья на улице Космический проспект напротив бывшего дворца бракосочетаний. Свидетели задались вопросом, а законны ли действия рабочих?

Выяснилось, что снос этих деревьев не был согласован. Представители управления дорожного хозяйства и благоустройства отметили, что разрешение на вырубку деревьев не выдавали, за ним не обращалась никакая организация. Сейчас по этому факту в департаменте проводят проверку.